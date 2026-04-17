Il Wti scivola ancora e finisce sotto gli 84 dollari il gas a 39 euro

Il prezzo del petrolio WTI è sceso sotto gli 84 dollari al barile, mentre il gas naturale si attesta a 39 euro per megawattora. La riduzione dei prezzi viene influenzata dalla recente tensione tra Stati Uniti e Iran e dalla riapertura dello stretto di Hormuz, che ha provocato una diminuzione delle quotazioni di entrambe le fonti di energia.

Con la stretta tra Usa e Iran e la riapertura di Hormuz, prosegue il crollo dei prezzi del petrolio e anche del gas. Il Wti cede l'11,5% scivolando sotto gli 84 dollari al barile mentre il Brent perde il 10% a 89 dollari al barile. Ad Amsterdam i contratti Ttf lasciano sul terreno più del 7% a 39 euro al megawattora.🔗 Leggi su Lanazione.it

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