Una ragazza di 16 anni è rimasta ferita gravemente dopo essere scivolata e aver incastrato il piede sotto un vagone in una stazione. L’incidente è avvenuto mentre il treno si stava fermando sul binario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la giovane in ospedale. Le autorità hanno avviato le verifiche per ricostruire l’accaduto e stabilire le cause dell’incidente. La stazione è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e le indagini.

Bologna, 14 maggio 2026 – Paura alla stazione di Crespellano: una ragazza di 16 anni è finita sotto un treno che si stava per fermare lungo il binario. La studentessa improvvisamente è scivolata perdendo l’equilibrio ed è rimasta incastrata con il piede sotto il vagone. La vittima è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore con l’ elisoccorso: non è in pericolo di vita, ma il piede potrebbe essere seriamente compromesso. Sul posto, gli agenti della Polfer e anche i vigili del fuoco con due squadre, che hanno lavorato per soccorrerla. Si tratterebbe di un tragico incidente. Gli accertamenti sono affidati alla polizia, che dovrà ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in stazione, scivola e il piede si incastra sotto il vagone: grave ragazza di 16 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Incidente, diciassettenne ferito: il suo scooter si incastra sotto un camioncinoGreve in Chianti (Firenze), 17 aprile 2026 – Incidente tra uno scooter e un camion di una impresa edile.

Incidente frontale, dopo il turno di lavoro: morta una ragazza di 25 anni, grave la sorellaGranarolo (Bologna), 6 maggio 2026 - Ancora sangue sulle strade della provincia di Bologna dove, ieri sera, ha perso la vita una ragazza di 25 anni,...

Temi più discussi: Metro A, inciampa e finisce sui binari: la macchinista lo vede in tempo e ferma il convoglio; Cade sui binari della metro A mentre arriva il treno: paura a Roma, macchinista frena ed evita la tragedia; Bortolo Agostinetto non tira il freno a mano del trattore mentre cura l'orto, scivola nella scarpata e si schianta: muore a 89 anni.

Incidente in stazione, scivola e il piede si incastra sotto il vagone: grave ragazza di 16 anniPaura a Crespellano, pare che la giovane stesse aspettando un treno lungo il binario. Trasportata al Maggiore in elisoccorso. Ecco cosa è successo ... ilrestodelcarlino.it

Scivola alla stazione, pensionato sassarese si rompe il femore: chiesto il risarcimentoSassari Un’ampia chiazza lucida nel pavimento, impossibile da notare a distanza e da aggirare per non correre il rischio di finirci coi piedi sopra. Erano circa le 16 del pomeriggio del 3 ottobre 2024 ... msn.com