Oggi a Milano si è verificato uno sciopero dei mezzi pubblici previsto dalle 8 del mattino. Tuttavia, al momento tutte le linee della metropolitana, dei bus e dei tram risultano ancora operative e funzionanti. La mobilitazione ha coinvolto diverse aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, senza causare interruzioni o disagi evidenti alla circolazione delle corse. La situazione sembra essere stabile e sotto controllo, con i mezzi pubblici che continuano a garantire il servizio in città.

Milano, 15 maggio 2026 – Al momento tutte le linee della metropolitana milanese e dei bus e dei tram sono funzionanti nonostante lo sciopero previsto dalle 8.45 alle 15 di oggi. Lo sciopero di oggi venerdì 15 maggio nei giorni scorsi è stato ridotto, dalle 8.45 alle 15 e non più dalle 18 in poi. Il motivo lo aveva spiegato in una nota Atm: "In relazione allo sciopero di venerdì 15 maggio l'Organizzazione Sindacale Al Cobas ha accolto l'invito della Prefettura di limitare lo sciopero a Milano nella sola fascia mattinale dalle 8.45 alle 15, essendo previsto nella stessa serata, in Piazza del Duomo, il Concerto di Radio Italia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sciopero mezzi Atm oggi a Milano: “Tutte le linee sono funzionanti”

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