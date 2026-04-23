Sciopero 24 aprile a Milano i mezzi pubblici si fermano per mezza giornata | quali sono le linee Atm garantite

Il 24 aprile a Milano si svolgerà uno sciopero di mezza giornata che coinvolgerà i mezzi pubblici gestiti da ATM. Durante l’intera mattinata sono previste interruzioni o riduzioni del servizio su alcune linee di metro, bus e tram, mentre altre continueranno a funzionare normalmente. La società ha comunicato le linee garantite per garantire i servizi essenziali e limitare i disagi ai cittadini.

Sciopero Atm il 24 aprile a Milano: mezzi a rischio dalle 8:45 alle 15. A essere coinvolti saranno metro, bus e tram, oltre all’interessamento delle comunicazioni con Monza, Trezzo e la funicolare Como-Brunate. La protesta di Coinfial Trasporti per salari, condizioni di lavoro e sicurezza. Si attendono forti disagi e traffico intenso in città nella settimana della Design Week. Disagi a Milano per lo sciopero Atm Le fasce di garanzia I mezzi interessati dallo stop del 24 aprile Le motivazioni dello sciopero Disagi a Milano per lo sciopero Atm Lo sciopero proclamato per venerdì 24 aprile dal sindacato Confial Trasporti rischia di paralizzare...🔗 Leggi su Virgilio.it

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