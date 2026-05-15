Sciopero metro tram e bus Atm oggi a Milano | gli orari

Venerdì 15 maggio 2026 si terrà uno sciopero dei mezzi di trasporto pubblico a Milano, coinvolgendo metro, tram e autobus gestiti da Atm. Lo sciopero è confermato e si svolgerà con un orario ridotto rispetto ai normali servizi. La manifestazione interesserà diverse fasce orarie, determinando possibili disagi per chi utilizza quotidianamente questi mezzi per gli spostamenti in città. La decisione di ridurre le corse è stata comunicata dall’azienda prima dell’evento.

Confermato, ma con orario ridotto, lo sciopero dei mezzi Atm in programma venerdì 15 maggio 2026 a Milano. Il sindacato Al Cobas ha annunciato uno stop e, in accordo con la richiesta della prefettura per favorire lo svolgimento del concerto di Radio Italia in Duomo, l'orario è stato ridotto solo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Milan Strike on 24 April! Metro, Bus & Tram Disruptions #shorts

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