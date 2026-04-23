Arriva lo sciopero dei mezzi Atm per bloccare Milano durante la Design Week | gli orari di metro bus e tram

Nella città di Milano, durante la settimana dedicata alla Design Week, è previsto uno sciopero dei lavoratori delle aziende di trasporto pubblico. L'adesione allo sciopero interesserà metro, bus e tram, con orari specifici che potrebbero causare disagi alla circolazione cittadina. La protesta è stata annunciata e si svolgerà nelle prossime ore, con l’obiettivo di bloccare temporaneamente i mezzi pubblici.

Conto alla rovescia per lo sciopero dei lavoratori Atm che promette di mandare in tilt il traffico della città di Milano, già stressato dagli eventi della Design Week. Venerdì 24 aprile i mezzi del trasporto pubblico milanese - bus, tram e metropolitana - saranno a rischio per 8 ore.Gli orari.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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