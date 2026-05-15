Sciopero generale in tutti i settori il 29 maggio | possibili disagi per i servizi pubblici

Il 29 maggio si prevede uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori a livello nazionale, con possibili ripercussioni anche a Pisa. Le organizzazioni sindacali che hanno promosso l’azione sono la Confederazione Unitaria di Base, l’Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese e il Sindacato Generale di Base, insieme ad altri sindacati. L’agitazione potrebbe determinare disagi nei servizi pubblici e nelle attività quotidiane, con manifestazioni e cortei programmati in diverse città italiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui