Sciopero generale in tutti i settori il 29 maggio | possibili disagi per i servizi pubblici
Il 29 maggio si prevede uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori a livello nazionale, con possibili ripercussioni anche a Pisa. Le organizzazioni sindacali che hanno promosso l’azione sono la Confederazione Unitaria di Base, l’Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese e il Sindacato Generale di Base, insieme ad altri sindacati. L’agitazione potrebbe determinare disagi nei servizi pubblici e nelle attività quotidiane, con manifestazioni e cortei programmati in diverse città italiane.
Sciopero generale in vista a livello nazionale, con riflessi quindi anche a Pisa, per il 29 maggio. A promuoverlo sono state le organizzazioni: Confederazione Unitaria di Base (Cub); Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (Adl Varese); Sindacato Generale di Base (Sgb); Sindacato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
SCIOPERO GENERALE - 1 Maggio - Personale dipendente Pubblico e Privato
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Sciopero generale del 9 marzo: i settori a rischio e i possibili disagi
Sciopero generale, a Bologna cortei e possibili disagi in scuole, sanità e serviziMobilitazione nazionale indetta dai sindacati di base e dalla Flc Cgil dopo la Giornata internazionale dei diritti delle donne.
Plures Alia, sciopero generale lunedì 18 maggio 2026 Plures Alia informa la cittadinanza che l’organizzazione sindacale USB Lavoro privato ha proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti per l’intera giornata di lunedì 18 maggio. In considerazion facebook
A Milano sabato corteo nazionale 'Ricorda la Nakba combatti il sionismo'. Manifestazione in vista dello sciopero generale del 29 maggio #ANSA x.com
Sciopero 18 maggio 2026, disagi per trasporti, scuole e sanità: le motivazioniIndetto uno sciopero generale per lunedì 18 maggio 2026. Lo ha proclamato l'Unione Sindacale di Base (Usb): la protesta coinvolgerà tutti i settori, pubblici ... lapresse.it
Sciopero generale 18 maggio: disagi nei trasporti, manifestazioni e tutti i settori coinvoltiPer la giornata di lunedì 18 maggio è in programma uno sciopero generale in Italia. Per i trasporti incrocia la braccia anche il trasporto locale di Milano e Roma proprio nel giorno del derby Roma-Laz ... italiaoggi.it
Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit