Sciopero generale in tutti i settori il 29 maggio | possibili disagi per i servizi pubblici

Da pisatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 29 maggio si prevede uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori a livello nazionale, con possibili ripercussioni anche a Pisa. Le organizzazioni sindacali che hanno promosso l’azione sono la Confederazione Unitaria di Base, l’Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese e il Sindacato Generale di Base, insieme ad altri sindacati. L’agitazione potrebbe determinare disagi nei servizi pubblici e nelle attività quotidiane, con manifestazioni e cortei programmati in diverse città italiane.

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Sciopero generale in vista a livello nazionale, con riflessi quindi anche a Pisa, per il 29 maggio. A promuoverlo sono state le organizzazioni: Confederazione Unitaria di Base (Cub); Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori Varese (Adl Varese); Sindacato Generale di Base (Sgb); Sindacato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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