Sciopero generale a Bologna cortei e possibili disagi in scuole sanità e servizi

A Bologna si sono svolti cortei durante la giornata di sciopero generale nazionale, che ha coinvolto vari settori del lavoro pubblico e privato. Sono stati segnalati possibili disagi in scuole, sanità e servizi pubblici. La mobilitazione ha interessato diverse categorie di lavoratori, con manifestazioni e cortei che hanno attraversato il centro cittadino. La giornata si è caratterizzata per l’assenza di eventi violenti o incidenti di rilievo.

Mobilitazione nazionale indetta dai sindacati di base e dalla Flc Cgil dopo la Giornata internazionale dei diritti delle donne. Trasporti esclusi dallo sciopero. In città corteo studentesco al mattino e manifestazione di Non Una Di Meno nel pomeriggio Giornata di sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge diversi settori del lavoro pubblico e privato. L’agitazione è stata proclamata da numerosi sindacati di base, tra cui Cobas, Cub e Usb, e si inserisce nel contesto delle mobilitazioni legate alla Giornata internazionale dei diritti delle donne, celebrata l’8 marzo ma caduta quest’anno di domenica. Lo sciopero vuole sostenere la lotta contro la violenza maschile sulle donne, chiedere parità salariale tra uomini e donne e promuovere una maggiore educazione affettiva e di genere nelle scuole. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

