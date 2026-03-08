Il 9 marzo si terrà uno sciopero generale di 24 ore indetto da varie sigle sindacali. La mobilitazione coinvolge diversi settori, sia pubblici sia privati, con possibili disagi per i servizi offerti al pubblico. Restano esclusi dal fermo i trasporti. L’obiettivo della protesta è sensibilizzare su questioni legate alle condizioni lavorative.

Mobilitazione nazionale di 24 ore indetta da diverse sigle sindacali. A rischio numerosi servizi pubblici e privati, mentre resta escluso il settore dei trasporti Domani si preannuncia una giornata complessa sul fronte del lavoro, con uno sciopero generale che potrebbe coinvolgere numerosi settori in tutta Italia. La mobilitazione nazionale, proclamata da diverse organizzazioni sindacali, potrebbe avere ripercussioni su attività pubbliche e private, pur con la garanzia dei servizi essenziali previsti dalla normativa. La protesta si inserisce nel contesto delle iniziative legate alla Giornata internazionale dei diritti delle donne e punta a riportare al centro del dibattito temi come le disuguaglianze salariali e la precarietà lavorativa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sciopero generale del 9 marzo: i settori a rischio e i possibili disagi

Sciopero generale del 9 marzo: possibili disagi per scuole, trasporti e sanitàLa giornata di lunedì 9 marzo si preannuncia particolarmente complicata per cittadini e lavoratori.

Sciopero generale lunedì 9 marzo 2026, i settori a rischio dalla scuola alla sanità: garantiti i servizi essenzialiProclamato dai sindacati Usb, Usi, Clap, Cub, Slai Cobas, Flc Cgil e Filcam Cgil, riguarderà tutti i comparti del pubblico e del privato tranne i...

Contenuti e approfondimenti su Sciopero generale.

Temi più discussi: Sciopero generale nazionale indetto per l’intera giornata del 9 marzo 2026; No, lunedì 9 marzo a Roma non c'è sciopero dei trasporti; Sciopero generale 9 marzo 2026, dalla scuola ai trasporti pubblici: i settori a rischio; Sciopero generale il 9 marzo, altri stop di trasporti, aerei e scuole fino al 18: le date da sapere e i disagi.

Sciopero, lunedì 9 marzo: disagi per scuola, sanità, serviziLunedì 9 marzo è in programma uno sciopero generale di 24 ore, proclamato da diversi sindacati di base, cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca, che potrebbe crea ... msn.com

Sciopero generale lunedì 9 marzo 2026 a Genova: sanità, scuola, trasporti e corteoAi sensi della legge n. 146/90 e successive modificazioni, si comunica che le OO.SS. Usi fondata nel 1912 e da Slai Cobas hanno proclamato lo Sciopero Nazionale di tutti i Settori Pubblici e Privati ... mentelocale.it

Sciopero generale il 9 marzo. Altri stop di trasporti, aerei e scuole fino al 18: cosa sapere x.com

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale dei sindacati di base, previsto per lunedì 9 ma senza i trasporti cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca. #ANSA - facebook.com facebook