Sciopero del 18 maggio a Lecco | a rischio anche la raccolta rifiuti

Il 18 maggio a Lecco si terrà uno sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base che coinvolge diversi settori, tra cui trasporti, sanità e istruzione. La manifestazione potrebbe causare disagi anche nella gestione dei rifiuti, con possibili rallentamenti o sospensioni nella raccolta. La giornata si preannuncia quindi complessa per i servizi pubblici e i cittadini della provincia, che dovranno fare i conti con eventuali interruzioni nelle attività quotidiane.

Sarà un lunedì complicato per la provincia di Lecco. Lo sciopero generale proclamato dall'Unione Sindacale di Base per il 18 maggio non riguarda solo treni, scuole e ospedali: anche la raccolta dei rifiuti potrebbe subire rallentamenti o interruzioni. Silea, la società che gestisce i servizi di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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