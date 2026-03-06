Sciopero del 9 marzo | a rischio anche la raccolta rifiuti

Lunedì 9 marzo è programmato uno sciopero che potrebbe causare disservizi nella raccolta dei rifiuti in diverse zone, tra cui Lecco e la sua provincia. Silea ha comunicato questa possibile interruzione e ha fornito indicazioni su come comportarsi nel caso in cui i sacchi non vengano ritirati come previsto. La giornata potrebbe quindi vedere ritardi o mancate raccolte nelle aree interessate.

Silea avvisa i cittadini: possibili disservizi per la giornata di lunedì. Ecco cosa fare in caso di mancato ritiro Sciopero e possibili disservizi nella raccolta rifiuti lunedì 9 marzo anche tra Lecco e provincia. Lo rende noto Silea, precisando come comportarsi in caso di mancato ritiro dei sacchi nel porta a porta. "Si ricorda che in caso di mancata raccolta, il sacco deve essere ritirato ed esposto nel successivo turno dedicato" - precisa infine l'azienda che si occupa di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Lecchese.