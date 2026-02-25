Sciopero dei treni di 24 ore a Milano | gli orari e le fasce di garanzia

Un nuovo sciopero di 24 ore dei treni a Milano coinvolge i lavoratori del settore ferroviario, innescato da disaccordi su orari e condizioni di lavoro. Le agitazioni sfiorano le principali linee cittadine, creando disagi per pendolari e visitatori. Le fasce di garanzia saranno attive durante le ore di punta, ma molte corse verranno comunque cancellate. La mobilitazione si estende anche ad altre città italiane, aumentando le tensioni nel settore.

È in arrivo a Milano (e non solo) un nuovo sciopero che riguarderà i lavoratori del settore ferroviario. L'agitazione è stata proclamata da Cub Trasporti e dal Sindacato generale di base. Lo stop, che durerà 24 ore, è previsto tra venerdì 27 e sabato 28 febbraio. L'adesione allo sciopero è stata confermata da Trenord. Braccia incrociate dalle 21 di venerdì alle 20.59 di sabato, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. “Venerdì 27 febbraio, viaggeranno i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 21 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

