Sciopero con blocco della produzione alla TErre di Ravarino scontro sul nuovo integrativo
Nella giornata odierna si è svolto uno sciopero alla T.Erre srl di Ravarino che ha portato al blocco della produzione. La protesta è stata comunicata dalla Fiom-Cgil e dalla Rsu aziendale, che hanno descritto la partecipazione come una risposta straordinaria. La mobilitazione si è concentrata sul rifiuto di un nuovo accordo integrativo proposto dall’azienda. La situazione ha portato alla sospensione delle attività produttive senza ulteriori dettagli su sviluppi o richieste specifiche.
Sciopero riuscito alla T.Erre srl di Ravarino con blocco della produzione. A renderlo noto è la Fiom-Cgil insieme alla Rsu aziendale: “E' stata una risposta straordinaria. L'adesione è stata altissima, bloccando di fatto la produzione degli stabilimenti”.“La protesta - fa sapere il sindacato - è. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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