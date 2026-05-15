Sciopero con blocco della produzione alla TErre di Ravarino scontro sul nuovo integrativo

Nella giornata odierna si è svolto uno sciopero alla T.Erre srl di Ravarino che ha portato al blocco della produzione. La protesta è stata comunicata dalla Fiom-Cgil e dalla Rsu aziendale, che hanno descritto la partecipazione come una risposta straordinaria. La mobilitazione si è concentrata sul rifiuto di un nuovo accordo integrativo proposto dall’azienda. La situazione ha portato alla sospensione delle attività produttive senza ulteriori dettagli su sviluppi o richieste specifiche.

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