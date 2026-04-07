Sciopero per l' integrativo della Cassa di Risparmio di Volterra | Filiali quasi tutte chiuse

Oggi le filiali della Cassa di Risparmio di Volterra sono rimaste quasi tutte chiuse a causa di uno sciopero. La protesta riguarda il rinnovo del contratto integrativo aziendale e ha avuto una forte adesione tra i dipendenti. I lavoratori hanno chiesto alla banca di riconsiderare il loro atteggiamento nei confronti delle trattative. La chiusura delle filiali ha interessato molte sedi sul territorio.

A indire la mobilitazione per l'intera giornata del 7 aprile sono stati i sindacati di categoria First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Fabi "Le filiali della Cassa di Risparmio di Volterra oggi son quasi tutte chiuse; questa altissima adesione allo sciopero è la dimostrazione che il contratto integrativo aziendale sta molto a cuore ai lavoratori, la banca lo capisca e cambi atteggiamento". A dirlo è il segretario generale First-Cisl Toscana, Marco Lenzini, durante il presidio che il sindacato bancari Cisl ha svolto stamani 7 aprile in piazza dei Priori, a Volterra, davanti alla sede centrale della banca. Al presidio, insieme a lavoratori, Rsa e alla Segreteria regionale First, era presente il responsabile contrattazione articolata della First-Cisl nazionale, Claudio Stroppa. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Rinnovo del contratto integrativo, presidio alla Cassa di Risparmio di VolterraVOLTERRA – Le lavoratrici e i lavoratori della Cassa di Risparmio di Volterra, insieme alle organizzazioni sindacali Fisac Cgil, Fabi, First Cisl e... Leggi anche: Future sostenibili: sfide e strategie della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti al convegno Temi più discussi: CR Volterra: 7 aprile – Sciopero e Presidio Sindacale; Volterra, lavoratori della Cassa di Risparmio in presidio in piazza dei Priori; Crv, duello sindacale. Proclamato lo sciopero per il contratto integrativo; Alla Cassa di risparmio lavoratori in sciopero. Cassa di Risparmio di Volterra, alta adesione allo scioperoLe filiali della Cassa di Risparmio di Volterra oggi son quasi tutte chiuse; questa altissima adesione allo sciopero è la dimostrazione che il contratto integrativo aziendale sta molto a cuore ai lav ... nove.firenze.it Rinnovo del contratto integrativo, presidio alla Cassa di Risparmio di VolterraVOLTERRA - Le lavoratrici e i lavoratori della Cassa di Risparmio di Volterra, insieme alle organizzazioni sindacali Fisac Cgil, Fabi, First Cisl e Uilca, promuovono un presidio pubblico a Volterra in ... msn.com La Fondazione Cassa di Risparmio ha preparato un originale dono di Pasqua per i pratesi raccogliendo centinaia di opere dell'architetto e docente universitario londinese innamorato di Prato e della sua architettura - facebook.com facebook