Il prossimo 18 maggio si terrà uno sciopero che coinvolgerà anche una manifestazione a Roma. Durante l’evento, si segnala la presenza di un attivista della Flotilla, arrestato in passato da autorità israeliane. Nei giorni successivi, sulla stessa nave ci sarà anche un parlamentare del Movimento 5 Stelle, mentre un altro attivista non sarà presente. La manifestazione si svolgerà in un contesto in cui sono stati registrati vari episodi legati ai viaggi della Flotilla e alle controversie con le autorità.

Nei prossimi giorni sulla Flotilla ci sarà Dario Carotenuto, parlamentare del M5s, ma non Saif Abukeshek: l’attivista spagnolo-palestineste che per diversi giorni è stato in carcere in Israele dopo l’arresto a bordo della Flotilla, infatti, è stato annunciato come presenza allo sciopero di Roma di lunedì 18 maggio. A rivelarne la partecipazione è stato il sindacato Usb, tra i promotori della manifestazione chiamata “contro guerra, genocidio, riarmo e repressione”. Con lui anche Maria Elena Delia, attivista e referente italiana della Global Sumud Flotilla. Eppure, mercoledì 13 maggio, quindi appena 2 giorni fa, Abukeshek in conferenza stampa dichiarava: “Abbiamo deciso di continuare, domani la nostra missione ripartirà alla volta di Gaza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sciopero 18 maggio, in piazza a Roma spunta anche l’attivista della Flotilla arrestato da Israele

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