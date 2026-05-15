Sciopero 18 maggio in piazza a Roma spunta anche l’attivista della Flotilla arrestato da Israele
Il prossimo 18 maggio si terrà uno sciopero che coinvolgerà anche una manifestazione a Roma. Durante l’evento, si segnala la presenza di un attivista della Flotilla, arrestato in passato da autorità israeliane. Nei giorni successivi, sulla stessa nave ci sarà anche un parlamentare del Movimento 5 Stelle, mentre un altro attivista non sarà presente. La manifestazione si svolgerà in un contesto in cui sono stati registrati vari episodi legati ai viaggi della Flotilla e alle controversie con le autorità.
Nei prossimi giorni sulla Flotilla ci sarà Dario Carotenuto, parlamentare del M5s, ma non Saif Abukeshek: l’attivista spagnolo-palestineste che per diversi giorni è stato in carcere in Israele dopo l’arresto a bordo della Flotilla, infatti, è stato annunciato come presenza allo sciopero di Roma di lunedì 18 maggio. A rivelarne la partecipazione è stato il sindacato Usb, tra i promotori della manifestazione chiamata “contro guerra, genocidio, riarmo e repressione”. Con lui anche Maria Elena Delia, attivista e referente italiana della Global Sumud Flotilla. Eppure, mercoledì 13 maggio, quindi appena 2 giorni fa, Abukeshek in conferenza stampa dichiarava: “Abbiamo deciso di continuare, domani la nostra missione ripartirà alla volta di Gaza”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Visita del Presidente Meloni ai due agenti feriti negli scontri di Torino
Sullo stesso argomento
Brasile, morta la madre dell’attivista della Thiago Ávila, rapito da Israele. La Flotilla: “Rilasciatelo”La mamma dell'attivista Thiago Ávila, detenuto in Israele dopo essere stato rapito durante una missione umanitaria diretta verso la Striscia di Gaza,...
Leggi anche: Non solo i trasporti, lunedì 18 maggio sarà sciopero anche nelle scuole di Roma
#ScioperoNazionale #24H #TrasportoPubblico #18Maggio Coinvolti #Atac, #Cotral, #UDR3 e #UDR5 Possibili #disagi 8:00 > 17:00 20:00 > fine servizio Fasce di #garanzia da inizio servizio > 8:30 17:00 > 20:00 INFO shorturl.at/T3Z x.com
**AVVISO **- è stato indetto uno sciopero generale per **lunedì 18 maggio 2026 ** - Facebook facebook
Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit
Sciopero 17 – 18 maggio 2026: info e orari treni e mezzi pubbliciLunedì 18 maggio 2026 sciopero nazionale di 24 ore: coinvolge treni (già dalla sera del 17), autostrade e trasporti locali. Ecco le info. sicurauto.it
Sciopero trasporti lunedì 18 maggio 2026: info e suggerimenti per treni, bus, metro e tram fermiInformazioni, orari e consigli città per città sullo sciopero dei trasporti lunedì 18 maggio 2026: per treni, bus, metro e tram fermi ... missionline.it