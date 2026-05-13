Non solo i trasporti lunedì 18 maggio sarà sciopero anche nelle scuole di Roma

Lunedì 18 maggio sarà giornata di sciopero generale che coinvolgerà sia i trasporti che le scuole nella città. La protesta, organizzata dall’USB, interessa entrambe le categorie e prevede l’astensione dal lavoro di insegnanti e operatori scolastici, oltre ai mezzi pubblici. La decisione è stata annunciata dal sindacato, che ha comunicato l’adesione dei lavoratori a questa protesta. Nessuna indicazione è stata fornita su eventuali modalità di svolgimento o eventuali disservizi.

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