Sciopero 15 maggio 2026 aperte le linee della metro | le immagini da Cadorna

Oggi a Milano, nonostante lo sciopero dei trasporti annunciato per il 15 maggio 2026, tutte le linee della metropolitana risultano aperte e operative. Le immagini scattate in zona Cadorna mostrano le stazioni e i treni in servizio, senza disagi evidenti per i passeggeri. La situazione sembra stabile nelle prime ore della giornata, con i mezzi pubblici che circolano regolarmente come in un giorno normale. Nessuna interruzione o chiusura ufficiale è stata comunicata dalle autorità di gestione del trasporto pubblico locale.

Tutte le linee metropolitane di Milano risultano aperte oggi 15 maggio nonostante lo sciopero dei trasporti. Regolare anche il servizio di tram, bus e filobus. L’aggiornamento è stato diffuso da ATM su X. Lo stop annunciato termina alle 15. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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