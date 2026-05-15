Sciopero 15 maggio 2026 aperte le linee della metro | le immagini da Cadorna

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Milano, nonostante lo sciopero dei trasporti annunciato per il 15 maggio 2026, tutte le linee della metropolitana risultano aperte e operative. Le immagini scattate in zona Cadorna mostrano le stazioni e i treni in servizio, senza disagi evidenti per i passeggeri. La situazione sembra stabile nelle prime ore della giornata, con i mezzi pubblici che circolano regolarmente come in un giorno normale. Nessuna interruzione o chiusura ufficiale è stata comunicata dalle autorità di gestione del trasporto pubblico locale.

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Tutte le linee metropolitane di Milano risultano aperte oggi 15 maggio nonostante lo sciopero dei trasporti. Regolare anche il servizio di tram, bus e filobus. L’aggiornamento è stato diffuso da ATM su X. Lo stop annunciato termina alle 15. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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