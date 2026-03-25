Sciopero dei trasporti a Napoli e provincia linee vesuviane flegree e metro nord a rischio | le fasce di garanzia

Venerdì 27 marzo 2026, le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato uno sciopero di quattro ore nel settore dei trasporti a Napoli e provincia. La protesta coinvolge le linee vesuviane, flegree e la metro nord, con alcune fasce di garanzia previste per limitare i disagi. Eav ha annunciato le modalità di funzionamento durante l'evento.

Eav rende noto che per il giorno venerdì 27 marzo 2026 le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal hanno proclamato un'azione di sciopero aziendale della durata di 4 ore. L'agitazione sarà in vigore dalle ore 19:00 alle ore 23:00. Durante l’orario di sciopero l’effettuazione delle corse sarà subordinata al numero di lavoratori aderenti alla protesta. da Montesanto per Torregaveta ore 19:15da Torregaveta per Montesanto ore 19:05da Montesanto per Fuorigrotta ore 19:30da Bagnoli per Montesanto ore 19:31 (treno delle 19:05 da Torregaveta)da Montesanto per Licola ore 19:12da Licola per Montesanto ore 19:08da Soccavo per Monte S. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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