Oggi a Milano si prevede uno sciopero dei mezzi pubblici che potrebbe causare disagi ai pendolari. Alle 8.45 tutte le linee della metropolitana risultavano comunque aperte e in servizio. La protesta è stata annunciata per il 15 maggio 2026 e riguarda le linee metropolitane della città. La situazione potrebbe cambiare nel corso della giornata, ma al momento le linee sono operative e accessibili per chi si sposta con i mezzi pubblici.

A Milano possibili disagi per lo sciopero dei mezzi proclamato per oggi 15 maggio 2026. Alle ore 8.45 tutte le linee metropolitane di Milano risultavano aperte. Regolare anche il servizio di tram, bus e filobus. L’aggiornamento è stato diffuso da ATM su X in relazione allo sciopero dei trasporti in corso nella giornata di oggi. ? Aggiornamento sciopero 08:45: tutte le linee metropolitane sono aperte. Tram, bus e filobus sono in servizio. Trovate aggiornamenti in tempo reale sulla app. pic.twitter.compmt6zjyRhY — Azienda Trasporti Milanesi (@atminforma) May 15, 2026 Gli orari dello sciopero a Milano. Lo sciopero riguarderà solo la prima parte della giornata: il sindacato Al Cobas, che ha indetto la protesta, ha infatti accolto l’invito della Prefettura riducendo lo stop a Milano alla sola fascia mattinale, dalle 8. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sciopero 15 maggio 2026, a Milano metro aperte: gli orari dello stop

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