Sciopero 15 maggio a Milano stop di Atm ridotto per il concerto di Radio Italia | orari di bus metro e tram

Il 15 maggio a Milano si svolgerà uno sciopero dei trasporti gestiti da Atm, che sarà in vigore dalle 8:45 alle 15. La riduzione dell’orario di servizio è stata decisa in concomitanza con un concerto di Radio Italia in Piazza Duomo. Durante questa fascia oraria, i mezzi pubblici, tra bus, metro e tram, potrebbero subire cancellazioni o modifiche alle corse abituali. La decisione riguarda l’intera rete di trasporto della città, in vista dell’evento musicale.

Il 15 maggio è previsto uno sciopero dei trasporti Atm a Milano. La mobilitazione partirà alle 8:45 e terminerà alle 15: l'orario è stato ridotto per il concerto di Radio Italia previsto proprio in Piazza Duomo. A rischio bus, tram e metro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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