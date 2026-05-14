Sciopero 15 maggio a Milano stop di Atm ridotto per il concerto di Radio Italia | orari di bus metro e tram
Il 15 maggio a Milano si svolgerà uno sciopero dei trasporti gestiti da Atm, che sarà in vigore dalle 8:45 alle 15. La riduzione dell’orario di servizio è stata decisa in concomitanza con un concerto di Radio Italia in Piazza Duomo. Durante questa fascia oraria, i mezzi pubblici, tra bus, metro e tram, potrebbero subire cancellazioni o modifiche alle corse abituali. La decisione riguarda l’intera rete di trasporto della città, in vista dell’evento musicale.
Il 15 maggio è previsto uno sciopero dei trasporti Atm a Milano. La mobilitazione partirà alle 8:45 e terminerà alle 15: l'orario è stato ridotto per il concerto di Radio Italia previsto proprio in Piazza Duomo. A rischio bus, tram e metro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Mezzi Atm, ridotto lo sciopero di venerdì 15 maggio a Milano: metro, tram e bus a rischio solo dalle 8.45 alle 15Milano, 12 maggio 2026 - Sciopero venerdì 15 maggio sarà ma decisamente più ridotto nell’orario, dalle 8.
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AVVISO ALL'UTENZA Sciopero Atm il 15 maggio, Al Cobas riduce la protesta alla sola fascia del mattino Stop ai mezzi pubblici solo dalle 8.45 alle 15. Niente conseguenze per il concerto di Radio Italia in Duomo: dopo le 15 il servizio riprende regolarmente facebook
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