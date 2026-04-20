Quattro premi Nobel a Bologna per l’XI edizione del Festival della Scienza Medica

Dal 15 al 17 maggio, Bologna ospita la centesima edizione del Festival della Scienza Medica, con la partecipazione di quattro premi Nobel e numerosi esperti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si concentra su temi come la prevenzione e la medicina di precisione, attirando professionisti e ricercatori interessati alle ultime innovazioni nel settore sanitario. La città si trasforma così in un punto di riferimento internazionale nel campo della ricerca medica.