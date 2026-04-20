Quattro premi Nobel a Bologna per l’XI edizione del Festival della Scienza Medica

Da bolognatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 15 al 17 maggio, Bologna ospita la centesima edizione del Festival della Scienza Medica, con la partecipazione di quattro premi Nobel e numerosi esperti provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si concentra su temi come la prevenzione e la medicina di precisione, attirando professionisti e ricercatori interessati alle ultime innovazioni nel settore sanitario. La città si trasforma così in un punto di riferimento internazionale nel campo della ricerca medica.

Dalla prevenzione alla medicina di precisione: dal 15 al 17 maggio il capoluogo emiliano diventa capitale della ricerca scientifica mondiale, con decine di esperti a confronto sulle evoluzioni e le nuove sfide della sanità contemporanea. Tra gli ospiti i Nobel Svante Pääbo (2022), Gregg Semenza e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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