La nuova sanità | a Bologna quattro premi Nobel per il Festival della Scienza Medica

Da bolognatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna si terrà il Festival della Scienza Medica, che vedrà la partecipazione di quattro premi Nobel nel campo della medicina. L’evento si concentrerà sulle innovazioni della medicina moderna, con un’attenzione particolare alla prevenzione delle malattie e ai trattamenti personalizzati. La manifestazione offrirà l’opportunità di approfondire le nuove frontiere della ricerca e delle terapie, coinvolgendo esperti internazionali e pubblico interessato.

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Esplorare le frontiere della medicina moderna, dove la capacità di prevenire le patologie si fonde con l’accuratezza di trattamenti “su misura” per ogni singolo paziente. È questo l’obiettivo dell’XI edizione del Festival della Scienza Medica in programma a Bologna dal 15 al 17 maggio, dal titolo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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