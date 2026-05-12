La nuova sanità | a Bologna quattro premi Nobel per il Festival della Scienza Medica

A Bologna si terrà il Festival della Scienza Medica, che vedrà la partecipazione di quattro premi Nobel nel campo della medicina. L’evento si concentrerà sulle innovazioni della medicina moderna, con un’attenzione particolare alla prevenzione delle malattie e ai trattamenti personalizzati. La manifestazione offrirà l’opportunità di approfondire le nuove frontiere della ricerca e delle terapie, coinvolgendo esperti internazionali e pubblico interessato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui