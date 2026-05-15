Scienza Medica il festival Il via oggi con due Nobel | Ossigeno e nuovi farmaci

Oggi prende il via il Festival della Scienza Medica, una manifestazione che si svolgerà fino a domenica. L'evento prevede la partecipazione di quattro premi Nobel, insieme a numerosi esperti italiani e stranieri nel campo della medicina. La manifestazione si concentra su temi come l'uso dell’ossigeno e lo sviluppo di nuovi farmaci, offrendo approfondimenti e incontri pubblici. La cerimonia di apertura si svolge questa mattina, con un programma ricco di interventi e dibattiti previsti nel corso dei tre giorni.

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Via al Festival della Scienza Medica. Inizia questa mattina (e terminerà domenica), la kermesse che vedrà la partecipazione di quattro premi Nobel, oltre a tanti luminari della medicina italiani e stranieri. Il tema è ’La nuova sanità: dalla prevenzione alla medicina di precisione’. L’edizione di quest’anno è intitolata alla memoria dell’ex rettore dell’Università di Bologna, Fabio Roversi-Monaco, ideatore del Festival nel 2015, e si aprirà con un filmato a lui dedicato. Il taglio del nastro alle 9 nell’Aula Magna di Santa Lucia (via Castiglione, 36) con la presidente della Fondazione Carisbo Patrizia Pasini (che promuove il Festival con il patrocinio di QN e il Resto del Carlino), il responsabile scientifico del Festival, Claudio Borghi, e le massime autorità cittadine e regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Scienza Medica, il festival. Il via oggi con due Nobel: "Ossigeno e nuovi farmaci" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Statemi vicino. L’Ultimo Viaggio | Padre Guidalberto Bormolini Sullo stesso argomento Festival Scienza Medica. Quattro Nobel in cattedra’La nuova sanità: dalla prevenzione alla medicina di precisione’ è il tema dell’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica che si terrà a... La nuova sanità: a Bologna quattro premi Nobel per il Festival della Scienza MedicaEsplorare le frontiere della medicina moderna, dove la capacità di prevenire le patologie si fonde con l’accuratezza di trattamenti “su misura” per... Festival della Scienza Medica 2026 – XI edizione: La Nuova Sanità- Dalla Prevenzione alla Medicina di Precisione ift.tt/RcjlVNg #evento #takethedate x.com La nuova sanità: a Bologna quattro premi Nobel per il Festival della Scienza MedicaEsplorare le frontiere della medicina moderna, dove la capacità di prevenire le patologie si fonde con l’accuratezza di trattamenti su misura per ogni singolo paziente. È questo l’obiettivo dell’XI ... bolognatoday.it Festival delle cellule mastocitarie per il colorante dei farmaci reddit Scienza medica, il Festival. Ecco il premio Nobel Hell: La verità dai microscopiBologna, rassegna quest’anno dedicata a Roversi-Monaco: via il 15 maggio. Il giorno dopo la lezione dell’uomo che nel 2014 rivoluzionò la chimica. Con gli strumenti tecnici di oggi si può esaminare l ... ilrestodelcarlino.it