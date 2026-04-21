festival scienza medica quattro nobel in cattedra

Nell'ambito dell'undicesima edizione del Festival Scienza Medica, si terranno incontri con quattro premi Nobel. Il programma si concentra sul tema “La nuova sanità: dalla prevenzione alla medicina di precisione”. Durante l'evento, i premi Nobel interverranno in diverse sessioni, portando la loro esperienza e le ultime scoperte nel settore medico. L'evento si svolgerà nel corso di più giornate, coinvolgendo professionisti, ricercatori e studenti.

’La nuova sanità: dalla prevenzione alla medicina di precisione’ è il tema dell’undicesima edizione del Festival della Scienza Medica che si terrà a Bologna dal 15 al 17 maggio, dedicato all’ex rettore dell’Alma Mater, il professor Fabio Roversi-Monaco, recentemente scomparso, che ideò questa manifestazione nel 2015. Il programma è stato illustrato da Claudio Borghi, responsabile scientifico del Festival e da Patrizia Pasini, presidente Fondazione Carisbo. L’intento del Festival è la divulgazione al maggior numero di persone possibile (medici, studenti, cittadini) le ultime scoperte della ricerca medica, i farmaci personalizzati, il tutto mai disgiunto da precisi programmi di prevenzione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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