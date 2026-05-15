Sciacca ripartiti i quattro pescherecci tunisini dopo il maltempo

I quattro pescherecci tunisini, che si erano rifugiati nel porto di Sciacca a causa del maltempo, sono ripartiti ieri sera. La decisione di lasciare il porto è stata comunicata dopo essere stati in rada per diversi giorni. Nessun altro dettaglio sui motivi del loro spostamento o sulle condizioni del mare è stato reso noto. La ripresa della navigazione dei pescherecci è avvenuta senza incidenti.

Sono ripartiti ieri sera i quattro pescherecci tunisini che avevano trovato rifugio nel porto di Sciacca a causa del maltempo. Le imbarcazioni, con una ventina di uomini di equipaggio a bordo, hanno ripreso il mare non appena le condizioni meteorologiche lo hanno consentito.I pescherecci erano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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