Il rapinatore seriale evaso dai domiciliari e la banda dei quattro tunisini | arresti a tappeto nelle stazioni ferroviarie

Milano, 25 febbraio 2026 - Sei persone sono state arrestate in seguito a massicci controlli a tappeto della Polizia di Stato nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni, a Milano nel weekend tra il 20 e il 22 febbraio. Su tutto spicca il caso di un cittadino italiano di 19 anni, autore di una tentata rapina avvenuta nella serata di venerdì 20 a bordo di un treno regionale lungo la tratta Villa Pizzone-Milano Certosa. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, il ragazzo avrebbe tentato di strappare una collana d'oro a una viaggiatrice, agendo insieme a un complice. La Centrale Operativa ha immediatamente diramato la descrizione dei due autori, consentendo ai poliziotti di rintracciare uno dei sospetti. Dagli accertamenti è emerso che il giovane era evaso dagli arresti domiciliari, misura disposta dal Tribunale di Milano nel 2025 a seguito del reato di un'altra tentata rapina, e, inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 21 centimetri che è stato poi sequestrato.

