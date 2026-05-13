Quattro pescherecci tunisini attraccano al porto di Sciacca | verifiche in corso di Guardia costiera e forze dell’ordine

Quattro pescherecci tunisini sono approdati nel porto di Sciacca, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Le autorità stanno effettuando verifiche sui natanti, senza comunicare ulteriori dettagli sulle operazioni in corso. L’arrivo di imbarcazioni straniere nel porto locale rappresenta un episodio insolito, che sta al momento sotto osservazione da parte delle forze di sicurezza.

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