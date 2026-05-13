Quattro pescherecci tunisini attraccano al porto di Sciacca | verifiche in corso di Guardia costiera e forze dell’ordine
Quattro pescherecci tunisini sono approdati nel porto di Sciacca, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. Le autorità stanno effettuando verifiche sui natanti, senza comunicare ulteriori dettagli sulle operazioni in corso. L’arrivo di imbarcazioni straniere nel porto locale rappresenta un episodio insolito, che sta al momento sotto osservazione da parte delle forze di sicurezza.
Un approdo insolito ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine nel porto di Sciacca dove hanno attraccato quattro pescherecci provenienti dalla Tunisia. Le imbarcazioni hanno raggiunto la banchina Marinai d’Italia, a poca distanza dall’ufficio circondariale marittimo, facendo scattare.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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