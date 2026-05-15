Due leader politici hanno partecipato a un incontro dedicato alle politiche fiscali, portando avanti un confronto su come affrontare le questioni di redistribuzione della ricchezza. L’evento ha visto la presenza di un noto esponente politico americano, noto per le sue posizioni sulla tassazione progressiva e le politiche di equità sociale. Durante l’incontro sono state discusse proposte di riforma fiscale e strategie per ridurre le disparità economiche, con un focus particolare sulle politiche di patrimonio e redistribuzione.

Robin Hood e Little John van per la foresta. Ed ognun con l’altro scherza come vuol». È il sogno dei riferimenti nazionali della sinistra nazionale che, come gli eroi raccontati Alexandre Dumas, conosciuti dalle nuove generazioni per il noto cartone della Walt Disney, vorrebbero canticchiare come i loro idoli e prendere ai ricchi per dare ai poveri. In tal caso i novelli paladini della giustizia, però, non vanno nella foresta di Sherwood, ma da Bernie Sanders, l’84 enne senatore americano che professa di sconfiggere le disuguaglianze tassando chiunque sia riuscito ad accumulare un capitale. Elly Schlein, segretaria del Pd e Nicola... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Schlein e Fratoianni a lezione di patrimoniale dal loro idolo Sanders

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