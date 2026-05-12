Schlein Salvini Fratoianni e Calenda hanno i conti in disordine I bilanci dei loro partiti contestati dalla commissione di regolarità che ora aspetta spiegazioni

La commissione di regolarità ha sollevato dubbi sui bilanci dei partiti rappresentati da Elly Schlein, Matteo Salvini, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda. I controlli sui rendiconti per il 2024 hanno evidenziato alcune irregolarità e ora i segretari dei partiti sono chiamati a fornire spiegazioni ufficiali. La verifica riguarda la conformità dei conti alle normative vigenti e la trasparenza delle gestioni finanziarie.

Elly Schlein, Matteo Salvini, Nicola Fratoianni e Carlo Calenda non hanno passato il vaglio di regolarità della commissione per il controllo dei rendiconti dei partiti politici da cui hanno ricevuto contestazioni sul bilancio 2024 dei partiti di cui sono segretari. E ora dovranno spiegare meglio alla commissione come hanno incassato e speso i contributi pubblici e privati incassati perché a un primo vaglio quei conti non sono sembrati regolari. Contestati i bilanci di sedici partiti, sono quattro quelli importanti. Sono 16 i partiti politici rimandati dalla commissione, e fra questi ci sono appunto il Partito democratico, la Lega per Salvini premier, Sinistra Italiana ed Azione.🔗 Leggi su Open.online

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