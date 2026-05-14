Gli 80 anni dell' Autonomia siciliana Schifani | Lo Statuto non è bandiera da sventolare ma forza da esercitare

In occasione degli 80 anni dall’istituzione dell’Autonomia siciliana, il presidente del Senato ha sottolineato che lo Statuto non deve essere considerato una semplice bandiera, ma una risorsa da mettere in pratica. Durante un intervento pubblico, ha affermato che certi anniversari si prestano a celebrazioni sia rassicuranti che di verità, lasciando intendere che l’approccio al documento deve essere più concreto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"Ci sono anniversari che possono essere celebrati in due modi: con il linguaggio rassicurante della memoria oppure con il coraggio della verità. L’ottantesimo anniversario dello Statuto autonomistico siciliano ci impone di scegliere la seconda strada". Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un intervento sul Giornale di Sicilia sugli 80 anni dello Statuto siciliano. "Per troppi anni, infatti, l’autonomia è stata raccontata come una conquista da difendere, quasi una bandiera da esibire nelle occasioni solenni - sottolinea -. Ma uno Statuto non vive nelle cerimonie, non vive nei richiami virtuali, non vive nelle parole.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gli 80 anni dell'Autonomia siciliana, Schifani: "Lo Statuto non è bandiera da sventolare ma forza da esercitare" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Statuto siciliano, 80 anni di autonomia: all’Ars il seminario con Schifani e GalvagnoOttant’anni dopo la sua approvazione, lo Statuto della Regione Siciliana - legge fondamentale dell’autonomia dell’Isola - torna al centro del... Repubblica e Autonomia siciliana, 80 anni dopo: seminari dell’USR e concorso per le scuoleNel 2026 ricorrono gli 80 anni dalla nascita della Repubblica italiana e dall’emanazione dello Statuto della Regione Siciliana. Temi più discussi: Statuto siciliano, 80 anni di autonomia: all’Ars il seminario con Schifani e Galvagno; Statuto siciliano, a Palermo un confronto sugli 80 anni dell’autonomia tra economia e finanza locale; 80 anni dello Statuto siciliano - L’autonomia finanziaria della Regione Siciliana; Ars, Galvagno: Progetto autonomista di 80 anni fa, in parte è incompiuto. Galvagno, 'serve completare percorso autonomia indicato dallo Statuto'. A Palazzo dei Normanni seminario per 80 anni della 'Carta' della Sicilia #ANSA x.com Seminario per gli 80 anni dello statuto siciliano, Galvagno: Completare il percorso di autonomiaSi è tenuto il seminario di studi per celebrare l'ottantesimo anniversario dello statuto della regione siciliana ... newsicilia.it Gli 80 anni dell'autonomia siciliana, Schifani: Lo Statuto non è bandiera da sventolare ma forza da esercitareCi sono anniversari che possono essere celebrati in due modi: con il linguaggio rassicurante della memoria oppure con il coraggio della verità. L’ottantesimo anniversario dello Statuto autonomistico ... msn.com