Schifani agli studenti | lo Statuto è un patrimonio vivo da aggiornare
Il presidente del Parlamento ha incontrato gli studenti per parlare dello Statuto regionale, definendolo un patrimonio vivo da aggiornare. Durante l’incontro sono state sollevate domande su come lo Statuto possa favorire nuove opportunità di lavoro e su quali strategie la Regione intenda adottare per contrastare la fuga dei giovani. Non sono stati annunciati interventi specifici o proposte concrete, ma si è parlato dell’importanza di rivedere le norme per rispondere alle esigenze attuali.
? Domande chiave Come può lo Statuto siciliano creare nuove opportunità di lavoro?. Quali strategie proporrà la Regione per fermare la fuga dei giovani?. In che modo il south working cambierà il futuro degli studenti?. Come verranno aggiornati i programmi scolastici per le imprese locali?.? In Breve Partecipazione di 400 studenti di sette scuole palermitane ai Giardini d'Orléans.. Presenza di Filippo Serra e Ignazio Tozzo all'incontro per l'80° anniversario.. Strategia regionale focalizzata sul south working per contrastare l'emigrazione giovanile.. Obiettivo di allineare la formazione scolastica alle richieste delle imprese locali.. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha incontrato circa 400 studenti nei Giardini d’Orléans a Palermo per celebrare l’80° anniversario dello Statuto autonomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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