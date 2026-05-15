Schifani agli studenti | lo Statuto è un patrimonio vivo da aggiornare

Il presidente del Parlamento ha incontrato gli studenti per parlare dello Statuto regionale, definendolo un patrimonio vivo da aggiornare. Durante l’incontro sono state sollevate domande su come lo Statuto possa favorire nuove opportunità di lavoro e su quali strategie la Regione intenda adottare per contrastare la fuga dei giovani. Non sono stati annunciati interventi specifici o proposte concrete, ma si è parlato dell’importanza di rivedere le norme per rispondere alle esigenze attuali.

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