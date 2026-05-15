Schianto all' incrocio sotto la pioggia un' auto vola nel fossato | due donne ferite

Nel pomeriggio di venerdì 15, un incidente si è verificato lungo via Pomposa, all’altezza di Cocomaro di Focomorto. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro avvenuto in un incrocio, probabilmente a causa di una mancata precedenza. A seguito dello scontro, una delle vetture è finita nel fossato adiacente alla strada. Due donne a bordo delle auto sono rimaste ferite e sono state assistite dai soccorritori sul posto.

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