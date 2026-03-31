Investito all' incrocio vola nel fossato e muore

Oggi mattina a San Giorgio in Bosco si è verificato un incidente stradale in cui un ciclista di 80 anni è stato investito mentre attraversava un incrocio. L'uomo, residente a Fontaniva, è stato travolto da un'auto condotta da un uomo di 46 anni, sempre di Fontaniva. Dopo l'impatto, il ciclista è stato sbalzato nel fossato e ha perso la vita.

Tragedia oggi 31 marzo a San Giorgio in Bosco. A perdere la vita un ottantenne ciclista di Fontaniva, investito da un'automobilista di 46 anni. Indagano i carabinieri, inutili i soccorsi Dramma oggi 31 marzo a San Giorgio in Bosco. Attorno alle 7,20 del mattino un ciclista di 80 anni di Fontaniva mentre stava percorrendo via Bocchiero all'incrocio con via dei Laghi è stato investito da un'auto con al volante un uomo sempre di Fontaniva di 46 anni. Nell'impatto l'anziano è stato catapultato nel fossato che scorre lungo la strada. Immediato l'allarme ai numeri d'emergenza lanciato da alcuni passanti che hanno assistito all'incidente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Investito all'incrocio, vola nel fossato e muore Articoli correlati Auto abbatte il muretto e finisce nel fossato: ventenne muore nella trappola d’acqua. Chi era la vittimaMassarosa (Lucca), 14 febbraio 2026 – Tragedia all’alba di stamani, 14 febbraio dove un giovane, nato nel 1999, ha perso la vita in un incidente... Leggi anche: Anziano riminese investito mentre attraversa l’incrocio Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Investito all'incrocio, vola nel fossato e muore; Morto in ospedale il pedone travolto all’incrocio; La scìa di sangue del 2026. Due croci ogni mese. Martedì il pedone travolto. Muore 64enne investito sulle strisce da un motorino alla SpeziaÈ morto nella shock room dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia l'uomo di 64 anni investito da un motociclista stamani mentre attraversava la strada in viale Italia all'incrocio con via Crispi. (ANSA) ... ansa.it Un ragazzino di 13 anni è stato investito all’uscita di scuola da un suv all’Infernetto: travolto dall’auto, è stato portato d’urgenza al Bambino Gesù - facebook.com facebook Infernetto, 14enne investito da un suv davanti all'istituto comprensivo Mozart in viale di Castel Porziano x.com