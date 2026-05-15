Un incidente si è verificato sulla superstrada vicino a Calcinelli, quando un’auto ferma in panne è stata tamponata da un altro veicolo. La vettura coinvolta nello scontro è stata spinta verso la corsia opposta, evitando il peggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere i conducenti e mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona ha riportato ferite gravi, e le autorità stanno ancora accertando le cause dell’accaduto.

Schianto sulla superstrada, all’altezza di Calcinelli: un’ auto in panne viene tamponata e finisce spinta verso la corsia opposta. Solo la frenata tempestiva di un altro automobilista ha evitato che l’ incidente si trasformasse in un frontale. È successo ieri mattina, intorno alle 9,45. Secondo una prima ricostruzione, una vettura si è fermata sulla corsia di marcia a causa di un’avaria al motore. Il conducente ha azionato le quattro frecce e, insieme al passeggero, è sceso dall’abitacolo, in attesa dei soccorsi. Pochi minuti dopo, però, è sopraggiunta un’altra auto che, per cause ancora in corso di accertamento, non si sarebbe accorta in tempo del mezzo fermo sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Schianto all’altezza di Calcinelli, evitato il peggio. Auto in panne centrata in pieno da un altro veicolo

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