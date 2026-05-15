Scherzi cinesi

Un bambino di prima elementare ha raccontato al padre che, dopo il secondo giorno di scuola, fare scherzi provenienti dalla Cina sta diventando sempre più complicato. La conversazione si è svolta poco dopo il rientro in casa, senza ulteriori dettagli sui contenuti degli scherzi o sulle motivazioni dietro questa percezione. La situazione è stata commentata come un episodio legato alla quotidianità scolastica, senza altre informazioni che possano chiarire meglio il contesto.

Sempre più difficile, come riferì al padre l’alunno di prima elementare al ritorno dal secondo giorno di scuola. La stessa frase avrà pronunciato chi, in TV, ha avuto modo di osservare ieri sera le immagini e ascoltare il commento giornalistico della giornata di lavoro di Trump e Xi. I due hanno dato, ictu oculi, l’ impressione che stessero recitando, tutt’altro che a soggetto, il remake di qualcosa che ricordava i colloqui del Gatto, l’americano e della Volpe, il cinese,nel romanzo di Pinocchio, usciti dalla penna di Collodi. Nel contado, di fronte a episodi come quello di ieri a Pechino, di solito si chiedono retoricamente e con sarcasmo, se debba essere considerata più sciocca la volpe o chi la rincorre per catturarla. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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CHINESE PRANKS

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