Mascherine cinesi donate e ricomprate

Durante la pandemia, sono state donate e successivamente riacquistate mascherine provenienti dalla Cina. Le operazioni riguardano diversi soggetti, tra cui enti pubblici e aziende private, e sono state oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti. Alcune di queste mascherine sono state trovate prive delle certificazioni richieste dalla normativa italiana. Le indagini continuano per chiarire eventuali irregolarità nelle procedure di acquisto e distribuzione.

Quanti segreti sulla pandemia ci sono ancora da scoprire? Quanti errori sono stati compiuti, in buona o in malafede? Qual è la lezione che il Paese dovrebbe apprendere per la prossima emergenza, tutt'altro che imprevedibile? C'è una persona che conosce tutte le risposte a queste domande ma non le rivelerà mai in commissione Covid: è Giuseppe Conte, che ne ha voluto far parte dopo aver cercato di boicottarla e che ha già detto che mai si dimetterà da questa commissione. Ma dopo l'audizione dell'imprenditore che accusa il collega di studio di Conte Luca Di Donna di aver promesso un aiutino sulle mascherine in cambio di una stecca mascherata da consulenza spunta un documento finora inedito che racconta molte cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mascherine cinesi donate e ricomprate Leggi anche: Mascherine cinesi acquistate durante il Covid, caso chiuso: dopo Arcuri, prosciolti Fabbrocini e tutti i mediatori italiani Acer dona mille mascherine alla Croce RossaUn gesto concreto di attenzione verso il territorio e il volontariato: Acer Piacenza ha donato 1. Mascherine cinesi acquistate durante il Covid, caso chiuso: dopo Arcuri, prosciolti Fabbrocini e tutti i mediatori italianiL'inchiesta sulle forniture di DPI dalla Cina durante la pandemia si sgonfia definitivamente. Nessuna mascherina farlocca ... ilfattoquotidiano.it Commissioni sospette su appalto di 1,25 miliardi del Commissario Arcuri per 800 milioni di mascherine dalla Cina. Sotto accusa alcuni imprenditori italiani intermediari dell ...Le investigazioni riguardano gli affidamenti, per un valore complessivo di 1,25 miliardi di euro, effettuati dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 a favore di 3 consorzi cinesi per ... quotidianosanita.it