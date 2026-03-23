Scherzi a Parte ultima puntata stasera 23 marzo 2026 | ecco gli ospiti Vip gli scherzi e dove vederli in tv e streaming
Max Giusti torna in prima serata su Canale 5 con l'ultima puntata di Scherzi a parte 2026 Stasera, lunedì 23 marzo 2026, va in onda l'ultima puntata di Scherzi a Parte, il programma di Canale 5 tornato in tv con una nuova veste e con la conduzione di Max Giusti. Dopo quattro appuntamenti in p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Tutto quello che riguarda Scherzi a Parte ultima puntata stasera...
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