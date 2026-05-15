Scelti gli 11 balestrieri per il trofeo
Sono stati selezionati gli undici balestrieri che domenica 17 maggio parteciperanno alla competizione per il trofeo. La lista ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore e comprende gli atleti che si confronteranno durante la giornata. La manifestazione si svolgerà in una località della zona, con orari e dettagli specifici già annunciati dagli organizzatori. La partecipazione di questi balestrieri rappresenta il momento clou dell’evento, che prevede anche varie attività collaterali.
SANSEPOLCRO Definita la lista degli undici balestrieri che domenica prossima, 17 maggio, gareggeranno a Lucca per i colori di Sansepolcro in occasione della quinta edizione della "Imago Dei", la sfida iniziata nel 2022 con i tiratori dell’altra città toscana nella quale è presente un antico crocifisso ligneo del Volto Santo. Ecco pertanto l’elenco di coloro che difenderanno il trofeo conquistato in casa lo scorso anno dal Borgo: Alessandro Tizzi, Simone Carbonaro, Massimo Santi, Roberto Pancrazi, Enzo Cestelli, Tommaso Cima, Andrea Giovagnini, Stefano Tarducci (nella foto), Claudio Boncompagni, Marco Tontini e Riccardo Bonauguri. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, scelti gli 11 iniziali
Balestrieri: "Ringrazio il consigliere Putzu""Noi di Fd’I della provincia di Fermo abbiamo lavorato bene su quei Comuni in cui abbiamo strappato il Sì.