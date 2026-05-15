Scelti gli 11 balestrieri per il trofeo

Da lanazione.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati selezionati gli undici balestrieri che domenica 17 maggio parteciperanno alla competizione per il trofeo. La lista ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore e comprende gli atleti che si confronteranno durante la giornata. La manifestazione si svolgerà in una località della zona, con orari e dettagli specifici già annunciati dagli organizzatori. La partecipazione di questi balestrieri rappresenta il momento clou dell’evento, che prevede anche varie attività collaterali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

SANSEPOLCRO Definita la lista degli undici balestrieri che domenica prossima, 17 maggio, gareggeranno a Lucca per i colori di Sansepolcro in occasione della quinta edizione della "Imago Dei", la sfida iniziata nel 2022 con i tiratori dell’altra città toscana nella quale è presente un antico crocifisso ligneo del Volto Santo. Ecco pertanto l’elenco di coloro che difenderanno il trofeo conquistato in casa lo scorso anno dal Borgo: Alessandro Tizzi, Simone Carbonaro, Massimo Santi, Roberto Pancrazi, Enzo Cestelli, Tommaso Cima, Andrea Giovagnini, Stefano Tarducci (nella foto), Claudio Boncompagni, Marco Tontini e Riccardo Bonauguri. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

scelti gli 11 balestrieri per il trofeo
© Lanazione.it - Scelti gli 11 balestrieri per il trofeo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via, scelti gli 11 iniziali

Balestrieri: "Ringrazio il consigliere Putzu""Noi di Fd’I della provincia di Fermo abbiamo lavorato bene su quei Comuni in cui abbiamo strappato il Sì.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web