Scelti gli 11 balestrieri per il trofeo

Sono stati selezionati gli undici balestrieri che domenica 17 maggio parteciperanno alla competizione per il trofeo. La lista ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore e comprende gli atleti che si confronteranno durante la giornata. La manifestazione si svolgerà in una località della zona, con orari e dettagli specifici già annunciati dagli organizzatori. La partecipazione di questi balestrieri rappresenta il momento clou dell’evento, che prevede anche varie attività collaterali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui