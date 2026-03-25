Balestrieri | Ringrazio il consigliere Putzu

Un rappresentante di un partito politico della provincia di Fermo ha espresso gratitudine nei confronti di un consigliere comunale. Ha inoltre affermato che il partito ha ottenuto risultati positivi in alcuni Comuni della zona, riuscendo a conquistare il consenso su specifiche tematiche. Le dichiarazioni sono state fatte durante un evento pubblico e sono state diffuse attraverso i canali ufficiali del partito.

"Noi di Fd’I della provincia di Fermo abbiamo lavorato bene su quei Comuni in cui abbiamo strappato il Sì. Abbiamo vinto su territori importanti, a partire dai tre Comuni che sono andati al voto più di recente (Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Monte Urano) senza nulla togliere agli altri, ma passando anche per Comuni con amministrazioni di centrosinistra come Monterubbiano, Amandola" è il bilancio di Andrea Balestrieri, coordinatore provinciale di Fd’I. "Nei Comuni in cui abbiamo una classe dirigente attenta, che fa politica al di là dei ruoli amministrativi, i risultati sono venuti e ringrazio anche il consigliere regionale Andrea Putzu". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Balestrieri: "Ringrazio il consigliere Putzu" Articoli correlati Leggi anche: Monica Oriente: «Io non ringrazio il cancro. Ringrazio ciò che sono diventata attraversandolo. La gratitudine nasce quando smetti di chiederti cosa sarebbe potuto andare diversamente e inizi a stare in quello che sei oggi» Apertura mensile Casa dei Balestrieri - "Il revival del Medioevo nel 1800"C'è Posta per Te, le pagelle: De Martino tira una frecciata alla Rai? (5), Emma prega la Madonna di Lourdes per fidanzarsi (7), Nello prende picche...