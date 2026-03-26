LIVE Italia-Irlanda del Nord Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via scelti gli 11 iniziali

Tra pochi minuti prende il via la partita tra Italia e Irlanda del Nord, valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Sono stati annunciati gli undici titolari scelti dal tecnico. La nazionale guidata da Gennaro Gattuso cerca di riprendere il cammino dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto il team nelle ultime settimane. Gli spettatori possono seguire la diretta per aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.31 La nazionale di Gennaro Gattuso vuole far parlare il campo dopo le tante discussioni degli ultimi giorni. Gli azzurri provano a scacciare i fantasmi di Svezia e Macedonia del Nord, le due carnefici dell’Italia nelle ultime edizioni dei playoff, per cercare il pass ai Mondiali di quest’estate. 20.28 Gattuso ha scelto Kean e Retegui dal primo minuto. Saranno loro due a guidare l’attacco azzurro sorretto da un quintetto alle loro spalle con Politano e Dimarco sulle fasce. 20.25 L’attesa è quasi finita: tra pochissimi minuti inizierà la semifinale dei play-off delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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