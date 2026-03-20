Yaroslava Mahuchikh ha conquistato la vittoria nella finale di salto in alto ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, superando 2, comunque non precisato. La gara si è svolta questa mattina a Torun, con tre atleti che si sono contesi il podio in un confronto molto combattuto. Mahuchikh, già protagonista di successi, ha poi rivolto l’attenzione a un record di Kostadinova.

Yaroslava Mahuchikh ha vinto l’equilibratissima finale di salto in alto che ha animato la prima mattinata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica, operando il suo imperiale scacco matto superando 2.01 metri al primo tentativo e mandando in crisi le tre avversarie con cui fino a quel momento di trovava alla pari. La fuoriclasse ucraina si era resa protagonista di un cammino netto fino a 1.99 insieme alla connazionale Yuliia Levchenko, alla serba Angelina Topic e all’australiana Nicola Olyslagers, poi ha preso l’ascensore alla quota superiore e ha salutato le avversarie, che hanno sbagliato le tre prove previste a 2.01 e hanno condiviso la medaglia d’argento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mahuchikh torna a volare e vince l’alto ai Mondiali Indoor, poi attacca un record di Kostadinova… Tre argenti a Torun

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