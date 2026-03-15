Ancora furti ad Eboli | arrestato un 47enne denunciati anche due stranieri

Nelle ultime ore, i carabinieri di Eboli hanno arrestato un uomo di 47 anni e denunciato altri due stranieri, durante un giro di controlli mirati contro i furti nel territorio. Gli interventi sono stati condotti dalla compagnia locale e hanno riguardato diverse zone della città. Le operazioni delle forze dell’ordine sono state finalizzate a contrastare l’aumento di episodi criminosi nella zona.

Le indagini dei carabinieri proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri furti avvenuti nelle ultime settimane nell’area dell’ebolitano Controlli rafforzati dei carabinieri contro i furti nel territorio di Eboli, dove nelle ultime ore si registrano un arresto e diverse denunce nell’ambito di una serie di interventi condotti dai militari della compagnia locale.Un uomo di 47 anni, originario di Eboli e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre stava rubando cavi da un impianto elettrico all’interno di un capannone situato nei pressi di un istituto scolastico. Alla vista dei militari l’uomo avrebbe tentato di fuggire, ma è stato immediatamente bloccato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Furti, in Irpinia arrestato 2 stranieri irregolari sul territorio nazionaleTempo di lettura: < 1 minutoProsegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità predatoria condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale... Incidente tra due auto ad Eboli: due giovani in ospedaleBrutto incidente, oggi, in via San Vito Martire, nei pressi dell’uscita autostradale di Eboli. Una selezione di notizie su Ancora furti ad Eboli arrestato un... Temi più discussi: Colpo notturno in una pizzeria: ladri rubano cassa e birre, ingenti i danni; Tentato furto alla Torrefazione Santa Cruz: è caccia ai tre ladri; Colpo notturno in una pasticceria: rubato il registratore di cassa; Furto fallito in pieno centro, allarme costringe i ladri alla fuga. Eboli, anziano legato e picchiato: poi svaligiano la cassaforteAnziano legato e picchiato dai ladri per rubare il denaro riposto in una cassaforte. L'episodio è accaduto in un'abitazione alla periferia di Eboli, in via Giancarlo ... ilmattino.it Eboli, maxi furto in un'abitazione: inquilino legato dai malviventiMaxi furto ad Eboli. Un uomo mentre era nella sua abitazione, alla periferia di Eboli, ieri sera è stato raggiunto da quattro uomini ... msn.com NOTRE DAME DE PARIS • EBOLI 18 APRILE 2026 facebook #14marzo “Eboli iace a piè di una fertil montagna, ed in mezzo a colli vaghissimi...Eboli antica città, di greche memorie adorna, la cui fronte un Castello incorona... ” Gherardo degli Angioli @CarmelaCusmai @Antdef22 @Olimpia07522322 @stelle_lune x.com