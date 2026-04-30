Furto al supermercato poi spunta un coltello | denunciati due 18enni

Due giovani di 18 anni sono stati denunciati dopo aver rubato in un supermercato. La consegna della segnalazione da parte di una persona presente ha consentito ai Carabinieri di intervenire rapidamente e individuare i due in breve tempo. Dopo il furto, uno dei giovani ha minacciato con un coltello, ma nessuno è rimasto ferito. Le forze dell'ordine hanno condotto i controlli e portato avanti le verifiche necessarie.

Due 18enni sono stati fermati e denunciati dopo il furto in un supermercato. L'immediato intervento dei Carabinieri, guidato dalla precisa segnalazione della vittima, ha permesso di rintracciare i due in pochi minuti. Inutile il tentativo del presunto autore del furto di disfarsi della refurtiva.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Scritte diffamatorie e minacciose al prof della scuola: denunciati due 18enniI carabinieri della Stazione di Fidenza hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma due 18enni ritenuti, in concorso tra loro, i presunti... Leggi anche: Dallo zaino spunta la merce rubata al supermercato e un coltello: uomo denunciato dai Carabinieri Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tentato furto al supermercato: paga un solo prodotto, il resto lo nasconde nella borsa; Tenta il colpo in un supermercato, poi svaligia farmacia: arrestato 29enne, incastrato dalle telecamere; Tentato furto al supermercato Famila di Gambolò; Donna derubata alla Conad, poi usano il suo bancomat: in auto pure dei gioielli rubati - BresciaToday. Furto al supermercato e inseguimento in viale Toschi, sequestrato un coltello: due diciottenni denunciatiCorsa tra gli scaffali, fuga verso Viale Toschi, recupero della refurtiva e un coltello sequestrato: in centro due 18enni finiscono nei guai. E scatta la denunci Corsa tra gli scaffali, fuga verso ... gazzettadiparma.it Gambolò, tentato furto al supermercato Famila scongiurato dall’intervento dei CarabinieriIl 23 aprile 2026, alle ore 00:40 circa, i Carabinieri della Compagnia di Vigevano, sono intervenuti a Gambolò, in Viale Industria, per una segnalazione di furto in atto ai danni dell’esercizio commer ... ticinonotizie.it Furto al Conad Superstore di Duino: nella notte i ladri hanno forzato le porte e sfasciato le casse automatiche. Video di Massimo Silvano. L'articolo con le foto nel primo commento - facebook.com facebook