Scandriglia | un viaggio tra foto e memorie nel nuovo libro locale

È stato presentato un nuovo libro dedicato alla storia di Scandriglia, che raccoglie fotografie e ricordi di diversi momenti e persone del passato. Tra le pagine si trovano immagini di figure che hanno contribuito a definire il carattere del paese e testimonianze di cittadini che hanno superato i cent’anni. Il volume si propone come uno strumento per le scuole, offrendo materiali utili a conoscere meglio le radici locali e i volti che hanno segnato la comunità nel tempo.

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? Punti chiave Chi sono i volti storici che hanno costruito l'identità di Scandriglia?. Come possono le testimonianze dei centenari diventare strumenti per le scuole?. Perché la memoria dei lavoratori è fondamentale per la coesione sociale?. Quali segreti del passato emergono dalle oltre cento fotografie del volume?.? In Breve Presentazione sabato 23 maggio 2026 alle ore 18 presso Teatro Sant’Antonio.. Testimonianze di Carlo Cicolani e Carlo Palmieri arricchiranno il volume di Massimiani e Silvi.. Volume composto da cento pagine di testo e oltre cento fotografie storiche.. Progetto destinato ai piani formativi scolastici per preservare le radici di Scandriglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandriglia: un viaggio tra foto e memorie nel nuovo libro locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Verona, un viaggio tra storia e memorie nel Cimitero Monumentale Osio Sotto: viaggio nel tempo tra memorie rurali e nuove scoperte? Cosa sapere Il Museo Ruralia di Osio Sotto presenta il ciclo di incontri dal 29 aprile al 4 giugno.