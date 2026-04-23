Osio Sotto | viaggio nel tempo tra memorie rurali e nuove scoperte

Dal 29 aprile al 4 giugno, il Museo Ruralia di Osio Sotto organizza un ciclo di incontri dedicati alle memorie rurali e alle scoperte recenti. La rassegna si svolge all’interno delle sale del museo e comprende vari appuntamenti, con eventi e approfondimenti rivolti al pubblico interessato alla storia locale e alle tradizioni agricole. La programmazione si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale della zona.

? Cosa sapere Il Museo Ruralia di Osio Sotto presenta il ciclo di incontri dal 29 aprile al 4 giugno.. Il programma ricostruisce la transizione tra civiltà contadina e industria nel territorio bergamasco.. Dal 29 aprile al 4 giugno il Museo Ruralia di Osio Sotto, situato in via Torquato Tasso 2, darà il via alla seconda stagione del ciclo di incontri intitolato Osio Sotto. Il romanzo della storia, un percorso che mira a connettere le diverse epoche del Novecento attraverso la memoria locale e territoriale. Il progetto nasce dalla maturità operativa raggiunta dal museo dopo i primi due anni di attività, proponendo una serie di appuntamenti serali pensati per stimolare un dialogo profondo tra il passato e il presente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Osio Sotto: viaggio nel tempo tra memorie rurali e nuove scoperte The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Verona, un viaggio tra storia e memorie nel Cimitero Monumentale Viaggio nel tempo tra i tesori storici della PugliaLa Puglia è una terra che narra millenni di storia attraverso i suoi paesaggi varietali, dove l’impronta di antiche civiltà si fonde armoniosamente... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: 8 settembre 1943. L'occupazione tedesca a Osio Sotto - Museo Ruralia - eventi; Eventi segnalati dai Comuni; Josef Mossali, 63° festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo; Un ponte con la storia, quarant'anni dopo - Museo Ruralia - eventi. Al via la nuova edizione di Osio Sotto. Il romanzo della storiaGiunto ad una piena maturità operativa, a due anni dall’apertura, il museo Ruralia di Osio Sotto (in via Torquato Tasso, 2) propone la seconda stagione di Osio Sotto. Il romanzo della storia. Una se ... bergamonews.it Ottica Ravasio | Osio Sotto - facebook.com facebook