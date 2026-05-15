Scandone Iannicelli | A Cagliari servirà massima maturità per 40 minuti

Da anteprima24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria ottenuta tra le mura del PalaDelMauro, la squadra si sta preparando per la prossima sfida in trasferta. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e la determinazione per tutti i quaranta minuti di gioco. La partita si terrà in terra sarda, dove sarà necessario affrontare un avversario con grande attenzione e disciplina. La squadra si sta concentrando su questo obiettivo, sapendo che ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la vittoria conquistata tra le mura amiche del PalaDelMauro, la Scandone Avellino si prepara alla delicata trasferta in terra sarda. L’obiettivo è chiaro: chiudere i conti contro un’ Esperia Cagliari che si è dimostrata avversaria ostica e mai doma. L’assistant coach Fabio Iannicelli ha analizzato il momento della squadra, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione dopo i segnali positivi di Gara 1. “Ripartiamo dalle indicazioni positive viste durante tutto l’arco del primo match –  esordisce Iannicelli – Abbiamo messo il focus sugli aspetti che hanno funzionato e siamo andati a fortificare questi concetti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

scandone iannicelli a cagliari servir224 massima maturit224 per 40 minuti
© Anteprima24.it - Scandone, Iannicelli: “A Cagliari servirà massima maturità per 40 minuti”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Scandone, Iannicelli: “Contro Cagliari serve la stessa ferocia di Gara 3”Tempo di lettura: 2 minutiLa Scandone Avellino non ha tempo per cullarsi sugli allori.

Dinamo, febbre da gara 3 contro Cagliari: tutto in 40 minuti per scrivere la storiaBRINDISI - L’ultimo atto dell’intensa e vibrante sfida tra Dinamo Brindisi ed Esperia Cagliari andrà in scena domani sabato 9 maggio alle ore 18:00...

scandone iannicelli a cagliariScandone travolge Cagliari: gara 1 finisce 99-66La Scandone Avellino si prende gara 1 dei quarti di finale playoff superando l’Esperia Cagliari con il punteggio di 99-66 al termine di una prestazione di grande autorità. I biancoverdi indirizzano la ... irpinia24.it

scandone iannicelli a cagliariIannicelli avverte la Scandone: Contro Cagliari serviranno intensità e continuitàL’assistant coach biancoverde indica la strada verso gara 1 dei quarti playoff: Tutto parte dalla difesa, nei playoff non possiamo permetterci cali di tensione Archiviata la convincente vittoria in ... orticalab.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web