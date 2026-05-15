Scandone Iannicelli | A Cagliari servirà massima maturità per 40 minuti
Dopo la vittoria ottenuta tra le mura del PalaDelMauro, la squadra si sta preparando per la prossima sfida in trasferta. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e la determinazione per tutti i quaranta minuti di gioco. La partita si terrà in terra sarda, dove sarà necessario affrontare un avversario con grande attenzione e disciplina. La squadra si sta concentrando su questo obiettivo, sapendo che ogni dettaglio potrà fare la differenza.
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la vittoria conquistata tra le mura amiche del PalaDelMauro, la Scandone Avellino si prepara alla delicata trasferta in terra sarda. L’obiettivo è chiaro: chiudere i conti contro un’ Esperia Cagliari che si è dimostrata avversaria ostica e mai doma. L’assistant coach Fabio Iannicelli ha analizzato il momento della squadra, sottolineando l’importanza di mantenere alta l’attenzione dopo i segnali positivi di Gara 1. “Ripartiamo dalle indicazioni positive viste durante tutto l’arco del primo match – esordisce Iannicelli – Abbiamo messo il focus sugli aspetti che hanno funzionato e siamo andati a fortificare questi concetti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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