Scandone Iannicelli | A Cagliari servirà massima maturità per 40 minuti

Dopo la vittoria ottenuta tra le mura del PalaDelMauro, la squadra si sta preparando per la prossima sfida in trasferta. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e la determinazione per tutti i quaranta minuti di gioco. La partita si terrà in terra sarda, dove sarà necessario affrontare un avversario con grande attenzione e disciplina. La squadra si sta concentrando su questo obiettivo, sapendo che ogni dettaglio potrà fare la differenza.

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