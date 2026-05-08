Dinamo febbre da gara 3 contro Cagliari | tutto in 40 minuti per scrivere la storia

Domani alle 18:00 si svolgerà al PalaZumbo l’ultima partita tra la Dinamo Brindisi e l’Esperia Cagliari. La sfida rappresenta la fase finale di una serie che ha coinvolto entrambe le squadre e si deciderà in 40 minuti di gioco. La partita è stata annunciata come l’atto conclusivo di un incontro tra le due formazioni, con molti tifosi attesi per seguire l’evento.

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BRINDISI - L’ultimo atto dell’intensa e vibrante sfida tra Dinamo Brindisi ed Esperia Cagliari andrà in scena domani sabato 9 maggio alle ore 18:00 al PalaZumbo. Una gara da dentro o fuori, la terza e decisiva sfida di una serie che, in appena una settimana, ha già regalato emozioni forti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund a caccia del record: a Cagliari per scrivere la storia”Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund a caccia del record: a Cagliari per scrivere la storia”"> La fame di gol, la continuità e un record ormai a... Capodarco compie 60 anni. Don Vinicio: "Una storia grande con un futuro tutto da scrivere"Una cena firmata dallo chef Aurelio Damiani, tra i tavoli gli studenti dell’alberghiero Tarantelli, a servire gli ospiti della comunità di Capodarco,...