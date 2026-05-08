Dinamo febbre da gara 3 contro Cagliari | tutto in 40 minuti per scrivere la storia
Domani alle 18:00 si svolgerà al PalaZumbo l’ultima partita tra la Dinamo Brindisi e l’Esperia Cagliari. La sfida rappresenta la fase finale di una serie che ha coinvolto entrambe le squadre e si deciderà in 40 minuti di gioco. La partita è stata annunciata come l’atto conclusivo di un incontro tra le due formazioni, con molti tifosi attesi per seguire l’evento.
BRINDISI - L’ultimo atto dell’intensa e vibrante sfida tra Dinamo Brindisi ed Esperia Cagliari andrà in scena domani sabato 9 maggio alle ore 18:00 al PalaZumbo. Una gara da dentro o fuori, la terza e decisiva sfida di una serie che, in appena una settimana, ha già regalato emozioni forti.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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