Dopo aver concluso con successo la serie contro Messina, la squadra di Avellino si prepara ad affrontare Cagliari nei playoff. L’allenatore ha sottolineato l’importanza di scendere in campo con la stessa intensità dimostrata in gara 3, ritenendo fondamentale mantenere quella determinazione per proseguire la corsa. La sfida si avvicina e l’obiettivo è riproporre la stessa grinta per cercare di avanzare nel torneo.

Tempo di lettura: 2 minuti La Scandone Avellino non ha tempo per cullarsi sugli allori. Archiviata la pratica Messina con una prova di forza nell’ultimo atto della serie, il tabellone playoff mette ora di fronte ai lupi la compagine di Cagliari. Un avversario ostico, che ha già dimostrato di saper ribaltare i pronostici e il fattore campo. A fare il punto in casa biancoverde è l’assistant coach Fabio Iannicelli, che traccia la rotta per il secondo turno: nessuna distrazione è ammessa, perché i playoff sono un territorio dove ogni dettaglio può diventare una criticità insormontabile. Il focus dello staff tecnico, guidato da Ciro Dell’Imperio, resta inchiodato sulla continuità dell’approccio difensiva, considerata il vero volano per liberare il talento offensivo di un roster profondo e versatile.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scandone, Iannicelli: “Contro Cagliari serve la stessa ferocia di Gara 3”

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