Scandalo stipendi ASL | Procura chiede 3 condanne per truffa aggravata

La procura ha richiesto tre condanne per truffa aggravata in relazione a un'indagine sugli stipendi delle ASL. Le autorità hanno focalizzato l'attenzione su come un medico sia riuscito a registrare mille ore di lavoro in un solo mese. Sono state approfondite anche le responsabilità di chi avrebbe autorizzato e mantenuto il pagamento di stipendi gonfiati, senza interventi per bloccare eventuali irregolarità. L'inchiesta prosegue nel tentativo di chiarire i meccanismi e le persone coinvolte.

? Domande chiave Come ha fatto un medico a registrare mille ore in un mese?. Chi ha permesso il gonfiamento degli stipendi senza bloccare i pagamenti?. Perché un dipendente risultava in servizio lavorando in un negozio?. Quali sono le responsabilità dell'ufficio risorse umane in questo sistema?.? In Breve Medico 118 di Calitri registrava 1.068 ore lavorative nel dicembre 2018.. Addetto risorse umane G. l. T. rischia sei anni di reclusione.. Imputati M.G. G. e G. N. rispondono di truffa aggravata.. Udienza per le controdedicazioni dei difensori fissata per il 22 giugno.. Il sostituto procuratore Fabio Massimo Del Mauro ha chiesto tre condanne e un’assoluzione al Tribunale di Avellino per lo scandalo degli stipendi gonfiati nell’ASL locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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