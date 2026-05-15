La Procura ha richiesto tre condanne nell’ambito di un procedimento giudiziario che riguarda presunte irregolarità nei pagamenti degli stipendi e nella gestione degli orari di lavoro presso l’azienda sanitaria locale di Avellino. Il processo si avvicina alla conclusione, con l’attenzione rivolta alle accuse di pagamenti e turni di lavoro non conformi alle norme. Le udienze si sono susseguite negli ultimi mesi, portando all’atto finale delle richieste di condanna da parte dell’accusa.

Tempo di lettura: 2 minuti Si avvia verso la conclusione il processo sulle presunte irregolarità nei pagamenti e nella gestione dei turni presso l’ ASL di Avellino. La Procura ha formalizzato le richieste: chieste tre condanne e un’assoluzione per i protagonisti della vicenda che ha scosso la sanità irpina. Il Pubblico Ministero Vincenzo Del Mauro ha delineato un quadro accusatorio preciso durante l’ultima udienza, ricostruendo quello che è stato definito un “sistema” volto a gonfiare artificialmente le buste paga attraverso l’inserimento di ore lavorative mai effettuate. Al centro dell’inchiesta, episodi di peculato e falso ideologico che avrebbero sottratto ingenti risorse alle casse pubbliche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ASL Avellino: stipendi d’oro e orari truccati, la Procura chiede 3 condanne

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